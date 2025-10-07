Inscription
#Roman francophone

Chadi est perdu

Naji Habra

Sept scouts qui ont quitté leur Damas natal vers des paysdifférents se retrouvent quarante ans plus tard pour quelques jours de tourismedans la baie de Naples. Ils y évoquent les souvenirs communs d'un pays quin'existe plus. Peu à peu, les moments potaches laissent émerger des questionsplus intimesâ : le sens de la réussite, le prix de l'intégration, l'identité, l'engagement, la lâcheté, la transmission... Son titre fait à la fois référenceà une célèbre chanson de Feyrouz et à un huitième scout qui a refusé toutecompromission avec le régime Assad et dont la bande a perdu la trace. Oscillantentre légèreté et gravité, Chadi est perdu aborde l'exil sous l'angle inhabituelde l'intégration aux différentes étapes de la vie. Mais peut-être les septrécits entrecroisés ne sont-ils que des variantes d'une seule et mêmehistoireâ : la quête impossible de l'innocence perdueâ? NajiHabra a quitté la Syrie en 1980, un pays qui tombait sous le joug d'un desrégimes les plus tyranniques au monde, pour se construire une vie nouvelle enBelgique. Ingénieur civil et docteur en informatique, il entame unecarrière académique à l'université de Namurâ : professeur ordinaire, présidentd'un centre de recherche multifacultaire, doyen de la Faculté d'Informatique, vice-recteur et enfin le premier recteur élu au suffrage universel pondéré. Egalement militant écologiste, animé par les questions de diversité, d'interculturalité et de migration, il s'engage avec ce premier roman dans unenouvelle aventure.

Par Naji Habra
Chez Editions Mode Est-Ouest (MEO)

|

Auteur

Naji Habra

Editeur

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

Genre

Littérature francophone

Paru le 07/10/2025

232 pages

22,00 €

