Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Stranger Things - Le Grand Jeu

Fabien Fernandez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
250 quiz, duels et défis ! Bienvenue dans l'étrange univers de Stranger Things ! Plonge dans l'Upside Down pour aider tes héros préférés à affronter Vecna sans qu'ils se fassent emprisonner : pour y arriver, tu devra batailler sans relâche en répondant aux questions et en relevant tous les défis qui se dresseront sur ton chemin ! - Bibliothèque de Hawkins : c'est l'heure du quiz (3 niveaux de difficulté : 1- Demogorgon, 2-Flagelleur Mental, 3-Vecna) ! - Opération sauvetage : entraidez-vous dans des défis collectifs ! - L'heure de vérité : relève un défi solo pour sauver ta peau ! Dans ce jeu : - 250 cartes quiz, défis et duels - 1 dé à 6 faces spécial Stranger Things !

Par Fabien Fernandez
Chez Larousse

|

Auteur

Fabien Fernandez

Editeur

Larousse

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Stranger Things - Le Grand Jeu par Fabien Fernandez

Commenter ce livre

 

Stranger Things - Le Grand Jeu

Fabien Fernandez

Paru le 22/10/2025

250 pages

Larousse

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036070547
9782036070547
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.