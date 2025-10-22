Stranger Things - Le Grand Jeu

250 quiz, duels et défis ! Bienvenue dans l'étrange univers de Stranger Things ! Plonge dans l'Upside Down pour aider tes héros préférés à affronter Vecna sans qu'ils se fassent emprisonner : pour y arriver, tu devra batailler sans relâche en répondant aux questions et en relevant tous les défis qui se dresseront sur ton chemin ! - Bibliothèque de Hawkins : c'est l'heure du quiz (3 niveaux de difficulté : 1- Demogorgon, 2-Flagelleur Mental, 3-Vecna) ! - Opération sauvetage : entraidez-vous dans des défis collectifs ! - L'heure de vérité : relève un défi solo pour sauver ta peau ! Dans ce jeu : - 250 cartes quiz, défis et duels - 1 dé à 6 faces spécial Stranger Things !