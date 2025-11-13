Remède impérial - L'étrange médecin de la cour Tome 6

Dans une société qui ne jure que par la superstition, Koyô révolutionne la médecine. Alors que Koyô s'ennuie à cause du manque d'activité, le grand précepteur Kyô lui présente un militaire borgne, dont l'oeil valide est atteint d'une maladie. Mais, en délivrant son diagnostic, elle laisse échapper une parole malheureuse qui provoque l'indignation du patient... Pendant ce temps, Keiun, Sai et U hyô mènent l'enquête dans la province du Prunier. Leurs recherches les amènent à rencontrer un enfant originaire de Rocheclaire, un village où sévit une mystérieuse maladie...