J'écris donc je guéris - Le pouvoir de l'écriture expressive

Aurelie Rossignol

ActuaLitté
Et si écrire vous aidait à transformer votre vie et à vous sentir mieux ? Bien plus qu'un simple moyen d'expression, l'écriture possède des vertus insoupçonnées : elle apaise, libère, soulage. Ce livre vous offre une compréhension simple et profonde de cette méthode puissante et éprouvée. La partie théorique explore les bases scientifiques et les différentes formes d'écriture pour vous expliquer comment et pourquoi l'écriture agit comme un puissant levier thérapeutique. Le cahier pratique vous guide pas à pas à travers des exercices concrets, progressifs et accessibles. Le tout forme une véritable boîte à outils qui vous permettra de vous approprier cette approche et d'en tirer tous les bénéfices !

Chez Editions Jacques Grancher

Auteur

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Réussite personnelle

Paru le 07/10/2025

160 pages

18,00 €

9782733915981
