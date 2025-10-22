Inscription
Album jeunesse

Un Monde Merveilleux

Anne-Laure Estèves, James Norbury

ActuaLitté
Lorsque Grand Panda et Petit Dragon, deux amis inséparables, découvrent une carte promettant de les guider vers le plus bel endroit du monde, ils se lancent dans un voyage extraordinaire. Ils traversent des forêts obscures, gravissent des montagnes dangereuses, explorent des ruines délabrées et s'aventurent dans des grottes sombres. Parfois, le paysage menace de les submerger. Mais, ensemble, ils trouvent la force de poursuivre leur chemin. Chaque environnement, d'abord si inquiétant, révèle peu à peu des puits de lumière, de vie et de beauté. A travers ce voyage d'amitié, de lutte et d'espoir, Grand Panda et Petit Dragon découvrent l'immense pouvoir de chercher la beauté dans les endroits les plus inattendus.

Par Anne-Laure Estèves, James Norbury
Hachette

|

Auteur

Anne-Laure Estèves, James Norbury

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

Retrouver tous les articles sur Un Monde Merveilleux par Anne-Laure Estèves, James Norbury

Un Monde Merveilleux

James Norbury trad. Anne-Laure Estèves

Paru le 22/10/2025

176 pages

Hachette

20,00 €

ActuaLitté
9782017889168
© Notice établie par ORB
