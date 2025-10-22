Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

I hate u love me Tome 4

Tessa Wolf

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La guerre a éclaté. Fares doit prendre la tête de son armée et se battre. J'ai dû partir, la boule au ventre, le coeur en miettes. Je ne pouvais contrôler ses sentiments, ni prendre sa vie en otage. Me voilà de retour à Paris, décidée à aller de l'avant. Mais comment mettre le passé derrière soi quand on porte l'enfant de l'homme que l'on aime toujours éperdument ? Il ne me reste plus qu'à serrer les dents, être forte et construire petit à petit une voie vers un avenir meilleur, pour mon bébé et moi. Car cette fois, il s'agit bien de tourner la page. Fares ne reviendra pas...

Par Tessa Wolf
Chez Hachette

|

Auteur

Tessa Wolf

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur I hate u love me Tome 4 par Tessa Wolf

Commenter ce livre

 

I hate u love me Tome 4

Tessa Wolf

Paru le 22/10/2025

512 pages

Hachette

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348511
9782017348511
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.