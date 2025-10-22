I hate u love me Tome 4

La guerre a éclaté. Fares doit prendre la tête de son armée et se battre. J'ai dû partir, la boule au ventre, le coeur en miettes. Je ne pouvais contrôler ses sentiments, ni prendre sa vie en otage. Me voilà de retour à Paris, décidée à aller de l'avant. Mais comment mettre le passé derrière soi quand on porte l'enfant de l'homme que l'on aime toujours éperdument ? Il ne me reste plus qu'à serrer les dents, être forte et construire petit à petit une voie vers un avenir meilleur, pour mon bébé et moi. Car cette fois, il s'agit bien de tourner la page. Fares ne reviendra pas...