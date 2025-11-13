Inscription
#Manga

Call of the night Tome 15

Xavière Daumarie, Kotoyama

ActuaLitté
En une rencontre, la vie peut reprendre du mordant ! Les nuits de l'excursion scolaire vont être mouvementées ! Pour leur " voyage scolaire ", Mahiru et Kiku ont choisi de se rendre à Hokkaidô. A peine arrivé sur place, Kô, lancé sur leurs traces, fait la connaissance d'un vampire en uniforme scolaire. Il semblerait que ce garçon ne soit pas un étranger pour Nazuna ! " Aaaaabruuuutiiii ! " L'apparition de ce jeune homme fait exploser la colère de Kô et donne une nouvelle direction à son voyage à la poursuite de Mahiru et de Kiku !

Par Xavière Daumarie, Kotoyama
Chez Kurokawa

|

Auteur

Xavière Daumarie, Kotoyama

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

Call of the night Tome 15

Kotoyama trad. Xavière Daumarie

Paru le 13/11/2025

192 pages

Kurokawa

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9791042018443
