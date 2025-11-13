Inscription
#Beaux livres

L'art en pratique

Mathias Girel, Barbara Formis

ActuaLitté
L'art est-il soluble dans la théorie ? Ce livre prouve le contraire. En explorant l'esthétique pragmatiste, il révèle comment l'expérience artistique façonne nos vies, nos engagements et notre rapport au monde. Comment juger d'une oeuvre à partir de sa pratique créatrice ? Comment comprendre l'apport social de l'esthétique ? Ces questions sont cruciales dans des périodes de crise politique où la culture permet de réimaginer le sens symbolique et institutionnel de l'art, au-delà de sa valeur marchande. Le pragmatisme offre des méthodes d'enquête où la pensée se fonde sur les formes de l'agir en invitant à interroger les pratiques et à questionner leur valeur esthétique. Ce volume éclaire l'influence de l'esthétique pragmatiste en France et en Europe en s'appuyant sur les travaux de John Dewey et de Richard Shusterman pour renouveler notre regard sur les enjeux contemporains de l'art et de la culture.

Par Mathias Girel, Barbara Formis
Chez PU Rennes

|

Auteur

Mathias Girel, Barbara Formis

Editeur

PU Rennes

Genre

Ecrits sur l'art

L'art en pratique

Mathias Girel, Barbara Formis

Paru le 13/11/2025

PU Rennes

25,00 €

ActuaLitté
9791041301485
