#Roman jeunesse

Trop de chance !

Geneviève Guilbault, Marilou Addison

Parfois, il vaut mieux ne pas jouer avec les superstitions... Depuis qu'elle est en couple avec Talbot, Emy-Lee file le parfait bonheur. Son amoureux est gentil, drôle, et surtout, il est très attentionné. Il va même jusqu'à lui offrir un étrange bibelot, supposément un symbole de chance et de prospérité. Mais Emy-Lee est convaincue que cet objet de malheur lui gâche l'existence. Peut-être devrait-elle s'en débarrasser ? Et si c'était Nadeige qui devenait malchanceuse à son tour ? Mais qu'est-ce qui lui cause soudainement toute cette poisse ? Les choses allaient pourtant si bien ! Sasha et elle s'étaient réconciliées, ses parents lui faisaient de nouveau confiance, et l'été s'annonçait sous le signe de la chance... Serait-ce réellement la faute du cadeau de Talbot ? Jusqu'où la chance mènera-t-elle les deux BFF ?

Chez Hachette

|

Auteur

Geneviève Guilbault, Marilou Addison

Editeur

Hachette

Genre

Livre de poche jeunesse

Paru le 22/10/2025

432 pages

Hachette

7,90 €

