Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Pêche et tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon

Floc'h pascal Le, Gilles Roger, Pascal Le Floc'h

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France en Amérique du Nord. Les touristes sont en majorité des Canadiens. Le tourisme est l'une des deux grandes activités au côté de la pêche, et ces deux industries sont souvent liées sur le littoral de métropole. Tel est donc le point de départ du Projet Atlantîles (2018 à 2022) raconté par cet ouvrage illustré par Gilles Roger. Le livre propose un état des lieux pour rapprocher tourisme et pêche sur un archipel encore marqué par la fin de l'industrie morutière en 1992. C'est surtout la perte de l'accès aux eaux canadiennes qui cause un traumatisme au sein de la population. La décision du tribunal international de New York limite les eaux françaises autour de Saint-Pierre-et-Miquelon entre 12 et 24 milles nautiques soit une mer côtière, à l'exception d'un long tuyau de près de 400 km au sud que les Canadiens nomment la "French baguette" . L'ouvrage présente les résultats de ces quatre années de recherche en donnant la parole à des acteurs de l'archipel en début et en fin de projet. Car c'est à la population du territoire de construire une nouvelle trajectoire de vie.

Par Floc'h pascal Le, Gilles Roger, Pascal Le Floc'h
Chez PU Rennes

|

Auteur

Floc'h pascal Le, Gilles Roger, Pascal Le Floc'h

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire de la population

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pêche et tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon par Floc'h pascal Le, Gilles Roger, Pascal Le Floc'h

Commenter ce livre

 

Pêche et tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon

Floc'h pascal Le, Pascal Le Floc'h

Paru le 13/11/2025

PU Rennes

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041300600
9791041300600
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.