Pêche et tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon

L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France en Amérique du Nord. Les touristes sont en majorité des Canadiens. Le tourisme est l'une des deux grandes activités au côté de la pêche, et ces deux industries sont souvent liées sur le littoral de métropole. Tel est donc le point de départ du Projet Atlantîles (2018 à 2022) raconté par cet ouvrage illustré par Gilles Roger. Le livre propose un état des lieux pour rapprocher tourisme et pêche sur un archipel encore marqué par la fin de l'industrie morutière en 1992. C'est surtout la perte de l'accès aux eaux canadiennes qui cause un traumatisme au sein de la population. La décision du tribunal international de New York limite les eaux françaises autour de Saint-Pierre-et-Miquelon entre 12 et 24 milles nautiques soit une mer côtière, à l'exception d'un long tuyau de près de 400 km au sud que les Canadiens nomment la "French baguette" . L'ouvrage présente les résultats de ces quatre années de recherche en donnant la parole à des acteurs de l'archipel en début et en fin de projet. Car c'est à la population du territoire de construire une nouvelle trajectoire de vie.