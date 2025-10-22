Un livre spectaculaire dédié aux amoureux du voyage. A travers près de 300 photos triées sur le volet, ce beau livre d'inspiration met en avant l'essence de la Côte amalfitaine : ses paysages, son architecture, sa culture, sa gastronomie, ses habitants et ses traditions. Laissez-vous emporter dans un voyage unique, loin des foules et des attendus : - Une déambulation inspirante à travers les lieux emblématiques de la région : les rues colorées de Positano, le charme intemporel d'Amalfi, les îles aux larges desquelles Ulysse aurait rencontré les sirènes, le sentier des dieux, les jardins enchantés de Ravello... - Une escapade napolitaine, entre dolce vita et ruines romaines - La Côte amalfitaine dans ce qu'elle a de plus authentique : la culture de citrons, la fabrication de céramique à Vietri sul Mare et la préparation de Colatura di alici à Cetara - Des photos et illustrations d'archives issues du fonds Hachette