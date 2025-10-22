Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Côte Amalfitaine

Collectif, Hachette tourisme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre spectaculaire dédié aux amoureux du voyage. A travers près de 300 photos triées sur le volet, ce beau livre d'inspiration met en avant l'essence de la Côte amalfitaine : ses paysages, son architecture, sa culture, sa gastronomie, ses habitants et ses traditions. Laissez-vous emporter dans un voyage unique, loin des foules et des attendus : - Une déambulation inspirante à travers les lieux emblématiques de la région : les rues colorées de Positano, le charme intemporel d'Amalfi, les îles aux larges desquelles Ulysse aurait rencontré les sirènes, le sentier des dieux, les jardins enchantés de Ravello... - Une escapade napolitaine, entre dolce vita et ruines romaines - La Côte amalfitaine dans ce qu'elle a de plus authentique : la culture de citrons, la fabrication de céramique à Vietri sul Mare et la préparation de Colatura di alici à Cetara - Des photos et illustrations d'archives issues du fonds Hachette

Par Collectif, Hachette tourisme
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Italie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Côte Amalfitaine par Collectif, Hachette tourisme

Commenter ce livre

 

Côte Amalfitaine

Collectif, Hachette tourisme

Paru le 29/10/2025

284 pages

Hachette

60,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017326786
9782017326786
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.