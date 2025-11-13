Inscription
#Essais

Sushi, le chat loupé

Hervé Richez, Christophe Cazenove, Yrgane Ramon

ActuaLitté
Les aventures en terrain minet d'une petite fille et de son chat un peu trop agité ! Avec le chat de Cath, c'est trop l'éclate ! Enfin, ça dépend : sauf les jours où il fait ses griffes sur la moquette, où il squatte le bureau de Cath et où il transforme les factures à payer en boulettes de papier... Une série pleine de fraîcheur et de tendresse qui raconte la vie quotidienne d'un père célibataire et de sa fille, aux prises avec leur félin un peu trop filou.

Par Hervé Richez, Christophe Cazenove, Yrgane Ramon
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Hervé Richez, Christophe Cazenove, Yrgane Ramon

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Sushi, le chat loupé

Hervé Richez, Christophe Cazenove, Yrgane Ramon

Paru le 12/11/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

ActuaLitté
9791041117659
© Notice établie par ORB
