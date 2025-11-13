Sushi, le chat loupé

Les aventures en terrain minet d'une petite fille et de son chat un peu trop agité ! Avec le chat de Cath, c'est trop l'éclate ! Enfin, ça dépend : sauf les jours où il fait ses griffes sur la moquette, où il squatte le bureau de Cath et où il transforme les factures à payer en boulettes de papier... Une série pleine de fraîcheur et de tendresse qui raconte la vie quotidienne d'un père célibataire et de sa fille, aux prises avec leur félin un peu trop filou.