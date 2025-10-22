Un livre spectaculaire dédié aux amoureux du voyage. A travers près de 300 photos triées sur le volet, ce beau livre d'inspiration met en avant l'essence de chaque destination : ses paysages, son architecture, sa culture, sa gastronomie, ses habitants et ses traditions. Laissez-vous emporter dans un voyage unique, loin des foules et des attendus : - Une déambulation inspirante à travers les lieux emblématiques du pays : le parcours de Tokyo à Nara en passant par Osaka et Kyoto, les paysages de l'île d'Hokkaido, les plages paradisiaques d'Okinawa, les montagnes enneigées de Tottori, et les forêts luxuriantes de Wakayama. - Des photos et illustrations d'archives issues du fonds Hachette, pour voyager dans le temps et découvrir un Japon insoupçonné. - Le Japon dans ce qu'il a de plus emblématique et authentique : ses villes ultra modernes, ses temples millénaires, sa gastronomie et ses saisons spectaculaires.