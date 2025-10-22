Tremblez !

La traque de deux adolescents ayant commis un carnage au Canada, une cave de l'horreur dans la banlieue de Moscou, une journaliste partie à bord d'un sous-marin au Danemark, dont le torse est retrouvé découpé en mer... toutes ces histoires réelles se sont déroulées dans des pays septentrionaux et ont eu un retentissement important dans la presse nationale. Mais elles restent encore à découvrir en France ! A la manière d'une HVF, explorez le déroulé des faits et de l'enquête, la psychologie des protagonistes, les débats pendant les procès et des focus culturels pour bien comprendre le contexte de ces histoires glaçantes. Comme il le fait avec brio sur sa chaîne Youtube et dans ses trois premiers livres, McSkyz nous dévoile 10 nouvelles affaires de true crime haletantes, qui vous donneront la chair de poule.