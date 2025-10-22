Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Shojin La cuisine des temples

Valerie Duvauchelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si cuisiner devenait une voie ? Au Japon, sous l'impulsion des moines bouddhistes, la cuisine shojin s'épanouit depuis des siècles. Végétale, saisonnière, simple, et savoureuse, elle ne cherche ni à impressionner, ni à séduire ; elle cherche à prendre soin. A travers les gestes du tenzo, le cuisinier du temple, se déploie une pratique qui permet d'entretenir le lien entre celui ou celle qui cuisine, ses convives et la grande chaîne du vivant qui rend tout cela possible. La shojin est à la fois pratique culinaire et chemin d'éveil, entre art du quotidien et spiritualité vivante. Elle nous offre une autre manière de cuisiner, de vivre et d'être au monde, en accord avec notre terroir.

Par Valerie Duvauchelle
Chez Hachette

|

Auteur

Valerie Duvauchelle

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine asiatique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Shojin La cuisine des temples par Valerie Duvauchelle

Commenter ce livre

 

Shojin La cuisine des temples

Valerie Duvauchelle

Paru le 29/10/2025

224 pages

Hachette

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017292449
9782017292449
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.