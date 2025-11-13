Panique à Londres

Invités dans un colloque sur le roman policier à Londres, Léopoldine et Quentin se retrouvent à mener l'enquête sur l'enlèvement du mari d'une des autrices phares. Il n'est pas simple d'enquêter dans une capitale où l'on ne vit pas ! Heureusement, Quentin a étudié le droit à Londres, il saura jouer les interprètes et aider Léopoldine à se repérer dans la capitale. Une enquête so british et une héroïne so française. Grande nouvelle ! Niels Anderson, parrain de la première édition du festival du Polar, invite dix personnes de Wahlbourg à un séminaire sur le roman policier européen qui se déroule à Londres. Pour Quentin, c'est l'occasion rêvée de se rapprocher de Léopoldine, et de revoir un ami de longue date, Garrett Kent, policier à la mythique Metropolitan Police. Entre tourisme et shopping, la joyeuse bande s'apprête à passer un bon moment. Seule Léopoldine, fan de thrillers, a décidé d'assister au colloque, même si elle ne maîtrise pas bien la langue de Shakespeare. Mais en pleine conférence, l'autrice Linda James apprend par la police londonienne que son mari a été kidnappé aux abords de l'hôtel où se déroule la manifestation. Léopoldine et Quentin se lancent alors bille en tête dans une nouvelle enquête, épaulés par Tom, converti en love coach afin d'aider le lieutenant Delval à conquérir enfin sa belle ! Mais, pour enquêter à Londres, ils vont devoir faire preuve de talents insoupçonnés...