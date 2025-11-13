World of Warcraft Chroniques

Victime de son succès, le coffret contenant les tomes des Chroniques de World of Warcraft revient dans un nouvel écrin avec le nouvel opus sorti l'an dernier. Vous invitant à un voyage à travers les mythes et les légendes du monde d'Azeroth, vous remonterez jusqu'à la naissance du cosmos, vivrez l'émergence d'empires anciens et découvrirez les forces qui ont façonné le monde de Warcraft bien avant l'apparition de la Horde et de l'Alliance. Vous y trouverez également du contenu provenant de cing extensions : Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth et Shadorlands.