#Manga

Pumpkin Scissors Tome 24

Ryotaro Iwanaga, Emmanuel Bonavita, Hinoko

Tandis que la capitale de l'Empire est noyée sous les obus tirés par le gigantesque char d'assaut de l'Anti-Arès, la Claymore One tente de prendre possession de la tour du langage, afin de secourir les otages. Une fois chose faite, le lieutenant-colonel Kelvim passe à l'action. Son objectif : contraindre les ambassadeurs qui ont voté pour l'abandon du système des brevets à signer un contrat. Les âpres négociations, qui se déroulent sous les yeux du commandant Reinbarka, aboutiront-elles au salut de l'Empire ?

Chez Pika Edition

Auteur

Ryotaro Iwanaga, Emmanuel Bonavita, Hinoko

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Paru le 22/10/2025

192 pages

Pika Edition

7,95 €

9791043303050
