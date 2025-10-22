Pumpkin Scissors Tome 24

Tandis que la capitale de l'Empire est noyée sous les obus tirés par le gigantesque char d'assaut de l'Anti-Arès, la Claymore One tente de prendre possession de la tour du langage, afin de secourir les otages. Une fois chose faite, le lieutenant-colonel Kelvim passe à l'action. Son objectif : contraindre les ambassadeurs qui ont voté pour l'abandon du système des brevets à signer un contrat. Les âpres négociations, qui se déroulent sous les yeux du commandant Reinbarka, aboutiront-elles au salut de l'Empire ?