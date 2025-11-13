Tout ce qui brille

Le bonheur se cache parfois là où on ne l'attend pas... Coco est belle, intelligente, et a des projets plein la tête. Entre son job d'été au sein d'un grand magazine new-yorkais, ses week-ends sur la côte dans la résidence secondaire de ses parents et son amitié avec Sam, elle mène une existence privilégiée. Mais le jour où ses parents disparaissent brutalement, tout son univers s'écroule. A seulement 21 ans, Coco, dévastée, se retrouve à la tête d'une fortune colossale. Jeune, innocente et isolée, elle est vite séduite par des hommes qui profitent de sa fragilité. Après plusieurs trahisons, Coco comprend que la vie qu'elle mène est bien loin des valeurs transmises par ses parents... Parviendra-t-elle à reprendre son destin en main ?