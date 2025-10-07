Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Louis II de Bavière

Jacques Bainville

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Louis ? II de Bavière a suscité une abondante littérature, nourrie par son goût pour le rêve, son isolement et sa relation à l'art. Poètes, romanciers et penseurs ont vu en lui un souverain hors du temps, entre mélancolie, orgueil et retrait du monde. Certains, comme Verlaine, en ont fait un martyr de l'idéal ; d'autres, comme Maurice Barrès, ont souligné les limites de sa sensibilité. Roi de l'imaginaire, figure romanesque plus que politique, Louis ? II reste un personnage ambivalent, à la fois fasciné par Wagner et détaché des réalités. Son destin continue de nourrir la mémoire collective. rueLaplace éditions propose des livres en grands caractères dont le confort de lecture est inégalé grâce à une mise en pages adaptée, à la police de caractères LUCIOLE - spécialement conçue pour les malvoyants -, aux interlettrages, aux intermots, aux interlignages optimisés, et à une impression contrastée sur un papier opaque et léger.

Par Jacques Bainville
Chez Rue Laplace Editions

|

Auteur

Jacques Bainville

Editeur

Rue Laplace Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Louis II de Bavière par Jacques Bainville

Commenter ce livre

 

Louis II de Bavière

Jacques Bainville

Paru le 07/10/2025

352 pages

Rue Laplace Editions

48,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385571160
9782385571160
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.