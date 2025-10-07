Louis ? II de Bavière a suscité une abondante littérature, nourrie par son goût pour le rêve, son isolement et sa relation à l'art. Poètes, romanciers et penseurs ont vu en lui un souverain hors du temps, entre mélancolie, orgueil et retrait du monde. Certains, comme Verlaine, en ont fait un martyr de l'idéal ; d'autres, comme Maurice Barrès, ont souligné les limites de sa sensibilité. Roi de l'imaginaire, figure romanesque plus que politique, Louis ? II reste un personnage ambivalent, à la fois fasciné par Wagner et détaché des réalités. Son destin continue de nourrir la mémoire collective. rueLaplace éditions propose des livres en grands caractères dont le confort de lecture est inégalé grâce à une mise en pages adaptée, à la police de caractères LUCIOLE - spécialement conçue pour les malvoyants -, aux interlettrages, aux intermots, aux interlignages optimisés, et à une impression contrastée sur un papier opaque et léger.