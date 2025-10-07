Inscription
#Imaginaire

Leif Tome 1

Eliane Jaulmes

Quand Óðinn, père de tous les dieux, et Loki, son frère, se lancent dans un pari, les enjeux pourraient bien bousculer l'avenir du monde des Hommes. Tout paraissait pourtant simple : chacun son champion, trois règles. Hélas, le dieu de la Malice est mauvais perdant et ses ruses ne s'embarrassent d'aucune limite. Perdu entre les pions de ce jeu divin, Leif aurait dû mourir. Une lance lui a perforé le poumon. Un corbeau lui a dévoré l'oeil. Pendu à un arbre sur les lointaines terres sarrasines, il attendait les valkyries. Une autre est venue à la place et lui a offert un souffle de seconde vie. Mais Leif a tout oublié : ses amis, ses ennemis, ses erreurs. Lors de son retour dans le Nord en compagnie de celle qui l'a sauvé, le voilà face aux rancoeurs du passé. Car dans l'entrelacs de l'arbre Yggdrasill, nul acte n'est anodin.

Par Eliane Jaulmes
Chez Plume Blanche

|

Auteur

Eliane Jaulmes

Editeur

Plume Blanche

Genre

Fantasy

Leif Tome 1

Eliane Jaulmes

Paru le 07/10/2025

708 pages

Plume Blanche

20,00 €

9782381991313
© Notice établie par ORB
plus d'informations

