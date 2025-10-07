Leif Tome 1

Quand Óðinn, père de tous les dieux, et Loki, son frère, se lancent dans un pari, les enjeux pourraient bien bousculer l'avenir du monde des Hommes. Tout paraissait pourtant simple : chacun son champion, trois règles. Hélas, le dieu de la Malice est mauvais perdant et ses ruses ne s'embarrassent d'aucune limite. Perdu entre les pions de ce jeu divin, Leif aurait dû mourir. Une lance lui a perforé le poumon. Un corbeau lui a dévoré l'oeil. Pendu à un arbre sur les lointaines terres sarrasines, il attendait les valkyries. Une autre est venue à la place et lui a offert un souffle de seconde vie. Mais Leif a tout oublié : ses amis, ses ennemis, ses erreurs. Lors de son retour dans le Nord en compagnie de celle qui l'a sauvé, le voilà face aux rancoeurs du passé. Car dans l'entrelacs de l'arbre Yggdrasill, nul acte n'est anodin.