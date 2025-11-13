Inscription
#Roman francophone

Damaged Goods

L.j. Shen, L. J. Shen, Sophia Libret

Il est l'homme de ses rêves... au coeur de son cauchemar. Lev Cole devrait être comblé : il est capitaine de son équipe de football américain, quarterback adulé, celui que toutes les filles veulent séduire et l'homme à qui on prédit une carrière fulgurante. Pourtant, dans le secret de son coeur, là où personne ne peut les deviner, Lev dissimule deux rêves : devenir pilote, et pouvoir aimer Bailey. Il sait que ce ne sera jamais pour lui : il est enfermé dans une toile d'araignée géante faite de mensonges et de faux-semblants, tissée par sa famille brisée. Et il suffirait d'un seul faux-pas pour que tout s'écroule un fois de plus, alors Lev cadenasse ses envies... jusqu'au jour où il ne peut plus le faire. Bailey, qui a toujours été si parfaite, si douce, est prise dans une spirale infernale qui pourrait bien lui coûter la vie. Lev est prêt à embraser le monde pour la sauver, donnerait tout ce qu'il a pour lui redonner goût à la lumière... qu'importe ce qu'il devra sacrifier. A propos de l'autrice : L. J. Shen s'est imposée dès son tout premier roman comme une voix incontournable de la romance New Adult - un succès confirmé dès la parution de Vicious qui s'est immédiatement hissé en tête de tous les palmarès de vente. Elle vit en Californie du Nord avec son mari et leur petit garçon.

Par L.j. Shen, L. J. Shen, Sophia Libret
Chez HarperCollins France

|

Auteur

L.j. Shen, L. J. Shen, Sophia Libret

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

Damaged Goods

L.j. Shen, L. J. Shen trad. Sophia Libret

Paru le 13/11/2025

558 pages

HarperCollins France

7,90 €

9791033924845
