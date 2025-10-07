Inscription
Ciarán

Annabel Séguret

Ecosse, Glendale, île de Skye, 30 octobre 1785Entre les ombres du passé et les épreuves du présent. L'île de Skyeabrite des silences que seuls certains savent entendre. Gabriel, Alister etNolenne s'y installent mais ce qui devait être un havre de paix devient lethéâtre de nouvelles tensions, et les secrets familiaux resurgissent là où onles attendait le moins. France, Paris, 13 février1917 Une femme face à l'horreur de la guerre. Désormaisinfirmières bénévoles dans l'hôpital "Les Chemins d'Abeline" , Louise et Hannas'engagent corps et âme auprès des soldats brisés par la guerre. Parmi eux, deuxjeunes mutilés, Simon et Charles, viennent doucement bousculer les certitudes deLouise. Alors qu'elle retrouve un certain équilibre, une présence troublanterôde dans les couloirs de l'hôpital : un homme énigmatique, silencieux, insaisissable, n'a de cesse de l'observer... Entreréminiscences et destins croisés, les fils du passé se tendent à nouveau. Et sil'amour avait sa propre mémoire, au-delà des siècles et des cicatrices ?

Par Annabel Séguret
Chez Gaelis éditions

|

Auteur

Annabel Séguret

Editeur

Gaelis éditions

Genre

Romance historique

Ciarán

Annabel Séguret

Paru le 16/10/2025

623 pages

Gaelis éditions

19,90 €

