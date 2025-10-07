Oubliez les chocolats et les jouets ! Mon calendrier divinatoire de l'Avent vous propose une expérience unique et magique. Chaque jour, du 30 novembre au 25 décembre, décachetez une page scellée pour découvrir une carte surprise vous plongeant dans les traditions ancestrales et les symboles du solstice d'hiver. Bien plus qu'un simple compte à rebours jusqu'à Noël, ce calendrier vous invite à explorer des rituels et des pratiques qui enrichiront votre quotidien de sagesse et de magie. Et ce n'est pas tout ! A la fin du livre, vous trouverez 18 cartes bonus complétant ainsi votre oracle qui vous guidera vers une réappropriation joyeuse des valeurs de cette période. Alors, préparez-vous à vivre l'Avent comme jamais auparavant ! Aurez-vous la patience d'attendre le 25 décembre pour découvrir toutes les cartes ?