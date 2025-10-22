La nuit des monstres

Après avoir récupéré ses pouvoirs et retrouvé sa place à Tchernograd, Kosara pensait que sa vie allait enfin reprendre son cours. Mais les douze ombres des sorcières désormais siennes refusent toujours de se plier à sa volonté. De l'autre côté du mur, à Belograd, Asen enquête sur le meurtre brutal d'une sorcière. Ses recherches l'entraînent dans les entrailles d'un réseau clandestin, dirigé par le trafiquant Konstantin Karaïvanov, et le ramènent à Tchernograd, où le danger atteint son paroxysme. Une neige glaciale qui tombe en plein été. Une sorcière à deux ombres découverte morte. Les monstres qui se déchaînent tandis que la frontière entre les mondes s'effrite. Tout semble pointer vers Kosara. Pourra-t-elle affronter les vérités terrifiantes qui l'attendent, sous peine de voir Tchernograd sombrer dans une nuit sans fin ?