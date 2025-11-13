"Je te sauverai. Je te sauverai toujours". Aux yeux du monde, Oliver est le petit garçon qui a disparu un 4 juillet, il y a vingt-deux ans. Pour Sydney, il est son meilleur ami, qu'elle a perdu ce jour-là, celui qui a laissé un vide immense dans sa vie. Depuis, elle a toujours eu l'espoir que, par miracle, Oliver revienne. Et un matin il réapparaît. Mais il n'est plus du tout le garçon qu'elle a connu. Ses yeux sont désormais voilés par des ombres, hantés par ce qu'il a traversé. Qu'a-t-il vécu ? A quelles horreurs a-t-il été confronté ? Malgré le gouffre qui les sépare, Sydney veut l'aider, raviver leurs souvenirs et l'amitié qui comptait tant pour elle. Mais les sentiments qu'elle éprouve aujourd'hui sont plus forts, plus troublants qu'auparavant. Oliver, brisé et méfiant, garde ses distances. Et si son cauchemar n'était pas terminé ? Leur amour sera-t-il assez fort pour réparer ce qui a été détruit ?