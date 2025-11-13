Inscription
Lotus

Lotus

Jennifer Hartmann, Sabine Allouche

"Je te sauverai. Je te sauverai toujours". Aux yeux du monde, Oliver est le petit garçon qui a disparu un 4 juillet, il y a vingt-deux ans. Pour Sydney, il est son meilleur ami, qu'elle a perdu ce jour-là, celui qui a laissé un vide immense dans sa vie. Depuis, elle a toujours eu l'espoir que, par miracle, Oliver revienne. Et un matin il réapparaît. Mais il n'est plus du tout le garçon qu'elle a connu. Ses yeux sont désormais voilés par des ombres, hantés par ce qu'il a traversé. Qu'a-t-il vécu ? A quelles horreurs a-t-il été confronté ? Malgré le gouffre qui les sépare, Sydney veut l'aider, raviver leurs souvenirs et l'amitié qui comptait tant pour elle. Mais les sentiments qu'elle éprouve aujourd'hui sont plus forts, plus troublants qu'auparavant. Oliver, brisé et méfiant, garde ses distances. Et si son cauchemar n'était pas terminé ? Leur amour sera-t-il assez fort pour réparer ce qui a été détruit ?

Par Jennifer Hartmann, Sabine Allouche
HarperCollins France

|

Auteur

Jennifer Hartmann, Sabine Allouche

Editeur

HarperCollins France

Genre

Suspense romantique

Lotus

Jennifer Hartmann trad. Sabine Allouche

Paru le 13/11/2025

476 pages

HarperCollins France

18,50 €

9791033921332
9791033921332
© Notice établie par ORB
