Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les murmures d'un Colibri

Dimitri Oules

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre-oracle unique ! Dans Les Murmures d'un colibri, Dimitri Oules, consultant intuitif connu sur les réseaux sociaux sous le nom de o. dimii, te propose : 94 guidances qui répondront à toutes tes questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou spirituel ; 13 rituels simples mais efficaces pour contacter, entretenir ou éloigner l'énergie en rapport avec ta question ; 44 poèmes inspirants et méditatifs pour t'aider à comprendre un message essentiel à travers la beauté des mots. Alors pose une question à ce livre-oracle, ouvre une page au hasard et découvre ce que l'Univers a prévu pour toi. On parie que ce sera ludique, coloré, surprenant et surtout... stimulant ! Attention, tu ne pourras bientôt plus te passer de ce petit colibri !

Par Dimitri Oules
Chez Arcana Sacra

|

Auteur

Dimitri Oules

Editeur

Arcana Sacra

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les murmures d'un Colibri par Dimitri Oules

Commenter ce livre

 

Les murmures d'un Colibri

Dimitri Oules

Paru le 07/10/2025

256 pages

Arcana Sacra

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380630732
9782380630732
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.