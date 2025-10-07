Un livre-oracle unique ! Dans Les Murmures d'un colibri, Dimitri Oules, consultant intuitif connu sur les réseaux sociaux sous le nom de o. dimii, te propose : 94 guidances qui répondront à toutes tes questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou spirituel ; 13 rituels simples mais efficaces pour contacter, entretenir ou éloigner l'énergie en rapport avec ta question ; 44 poèmes inspirants et méditatifs pour t'aider à comprendre un message essentiel à travers la beauté des mots. Alors pose une question à ce livre-oracle, ouvre une page au hasard et découvre ce que l'Univers a prévu pour toi. On parie que ce sera ludique, coloré, surprenant et surtout... stimulant ! Attention, tu ne pourras bientôt plus te passer de ce petit colibri !