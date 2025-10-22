Sorcière de Sang

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir à qui je peux faire confiance - la réponse est simple : personne. Ce qui compte, c'est survivre. Me voilà piégée au coeur de l'Ordre, obligée d'enquêter sur une série de disparitions de sorciers... alors que je pourrais très bien être la prochaine cible. Ou pire : l'appât. Les ennemis sont partout, et aucun ne semble savoir s'il doit me traiter comme un pion... ou comme une menace. Quant à Rogan ? Je suis liée à lui par un sort que je n'ai pas choisi - et tout ce que je veux maintenant, c'est le lui faire payer. Il est temps d'arrêter de fuir. Il est temps de montrer ce dont une sorcière des os est vraiment capable. Tu me trahis une fois ? Honte à toi. Mais la deuxième fois... je réduirai tes os en poussière. Je m'appelle Lennox Osseous, et je suis prête à déclencher ma colère.