Le baptême du feu ; La tour de l'hirondelle

En 2003, Bragelonne est l'un des premiers éditeurs du monde à traduire du polonais Ostatnie Zyczenie, Le Dernier Voeu, recueil de nouvelles inaugural du Sorceleur, premier jalon de la saga de fantasy d'Andrzej Sapkowski. Après un volume anniversaire dédié aux deux recueils de nouvelles, puis un second en 2024 réunissant les deux premiers romans, Bragelonne prolonge en 2025 cet hommage éditorial à une oeuvre entrée dans la légende. Illustrée avec audace et maestria par Agathe Pitié, dont le style unique marie art médiéval et regard résolument contemporain, cette édition propose les troisième et quatrième romans de la saga littéraire, Le Baptême du feu et La Tour de l'Hirondelle. L'ouvrage est imprimé en bichromie, avec deux couleurs Pantone, sur un papier bouffant Holmen Book. La typographie utilisée est Mezalia. La couverture est en simili-cuir Nebraska thermo old bleu avec un marquage à chaud de couleur or, un marquage à chaud thermoréactif ainsi que cinq nerfs sur le dos. Sur les pages de garde, vous trouverez une danse macabre imprimée sur un papier offset. Pour parfaire cette édition collector, la tranche du livre possède un jaspage à motifs ainsi qu'un joli tranchefile et un signet.