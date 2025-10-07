Inscription
#Essais

Potions de sorcière

Michael Furie

ActuaLitté
Savez-vous composer une potion brise-sort, un breuvage de protection ou encore une potion porte-bonheur aux agrumes épicés ? Dans cet ouvrage, Michael Furie, qui pratique la sorcellerie depuis plus de vingt ans, partage tous ses secrets et vous dévoile les techniques de base pour la confection de vos breuvages, infusions et élixirs magiques. Apprenez à choisir le matériel adéquat et à associer les ingrédients pour obtenir l'effet désiré. En tout, plus de 90 recettes, toutes à base d'ingrédients faciles à trouver, vous sont présentées : des breuvages de purification, de bannissement, de protection ou encore de divination ; des recettes astrologiques et planétaires ; des élixirs de soin ; des recettes pour attirer l'amour, l'argent ou la chance ; des potions en lien avec les sabbats, les esbats ou les éléments. Explorez également d'autres formes de mélanges magiques, comme la cuisine au chaudron, les huiles et les onguents magiques. Grâce à ce livre, les potions de sorcière n'auront plus de secrets pour vous !

Par Michael Furie
Chez Danaé

|

Auteur

Michael Furie

Editeur

Danaé

Genre

Sorcellerie

Potions de sorcière

Michael Furie

Paru le 07/10/2025

208 pages

Danaé

22,00 €

ActuaLitté
