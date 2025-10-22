Inscription
#Essais

Au coeur du féminin sacré

Flore Cherry

ActuaLitté
Et si le " féminin sacré " n'était pas une lubie ésotérique, mais une réponse à un monde qui ignore encore le corps des femmes ? Dans une société où des milliers de femmes se tournent vers les rituels lunaires, les cercles de parole et les retraites spirituelles, Flore Cherry mène l'enquête que personne n'avait osé entreprendre. Festivals, ateliers, stages de reconnexion : l'autrice s'immerge dans cet univers mystique, et toujours non réglementé, pour interroger les raisons profondes de cet engouement. Que cherchent ces femmes ? Qu'espèrent-elles réparer ou retrouver ? Et si, derrière cet étrange retour au sacré, se cachaient avant tout des souffrances bien concrètes ? Celles d'un système médical qui pathologise, invisibilise ou ignore les réalités hormonales, psychiques et émotionnelles du corps féminin... A travers des témoignages forts et une investigation incarnée, Flore Cherry révèle un besoin de sens, de soin et de justice. Car ce féminin qu'on dit " sacré " n'est peut-être rien d'autre qu'un cri de réappropriation face à un monde qui, trop souvent, a parlé à la place des femmes.

Par Flore Cherry
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Flore Cherry

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Actualité politique internatio

Au coeur du féminin sacré

Flore Cherry

Paru le 22/10/2025

Editions de l'Observatoire

14,00 €

ActuaLitté
9791032937211
