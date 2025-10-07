Inscription
Les esprits de l'Ogham

Nesis Phro, Alicia Mathieu, Phro Nesis

Partez à la rencontre du mystérieux alphabet celtique de l'ancienne Irlande. Laissez-vous envoûter par la puissance poétique de l'Ogham grâce à des pratiques et des connaissances sourcées et authentiques. Avec une présentation soignée de chaque lettre, rituel et pratique traditionnelle, Les Esprits de l'Ogham vous dévoile les secrets riches et vibrants de l'alphabet irlandais, dans le plus grand respect de sa culture d'origine. Que vous soyez débutant ou expérimenté, partez en quête d'aventures spirituelles et poétiques à travers l'exploration du folklore et des mythes de l'ancienne Irlande, grâce à ce livre complet et aux 21 magnifiques cartes divinatoires qui l'accompagnent. Dans cet ouvrage, découvrez : l'Ogham authentiquement irlandais, sans fantasme ; des pratiques sorcières saisonnières ; la roue de l'année celtique sur fond de mythologie ; la spiritualité celtique.

