Un essai choc sur les dangers cachés de la monnaie numériqueAlors que les Banques centrales du monde entier s'apprêtent à généraliser leurs monnaies numériques CBDC un basculement historique se prépare dans l'ombre Ce livreenquête incisif et accessible plonge au coeur de cette révolution silencieuse Présentées comme innovantes sécurisées et pratiques les CBDC dissimulent en réalité une logique de surveillance permanente d'extinction de l'argent liquide et de contrôle algorithmique des populationsA travers une analyse documentée et percutante l'auteur décrypte les objectifs réels de cette technologie son imbrication avec l'intelligence artificielle le crédit social les passeports verts et les identités numériques Il met en lumière l'agenda global partagé autant par les institutions occidentales que par les puissances émergentes BRICS etc visant à instaurer une société sans cash pilotée par des algorithmes et soumise à des critères de conformité comportementaleCe livre n'est pas seulement un constat alarmant c'est aussi une arme intellectuelle pour résister en appelant à la réappropriation de la souveraineté monétaire à la préservation de l'or et de l'argent métal et à une remise en cause du toutnumérique l'auteur exhorte à ne pas devenir spectateur de la quatrième révolution industrielle mais à en contester activement les dérives les plus dangereusesUn ouvrage indispensable pour comprendre les enjeux monétaires politiques et civilisationnels de demain