Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Cbdc

Marc Gabriel Draghi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un essai choc sur les dangers cachés de la monnaie numériqueAlors que les Banques centrales du monde entier s'apprêtent à généraliser leurs monnaies numériques CBDC un basculement historique se prépare dans l'ombre Ce livreenquête incisif et accessible plonge au coeur de cette révolution silencieuse Présentées comme innovantes sécurisées et pratiques les CBDC dissimulent en réalité une logique de surveillance permanente d'extinction de l'argent liquide et de contrôle algorithmique des populationsA travers une analyse documentée et percutante l'auteur décrypte les objectifs réels de cette technologie son imbrication avec l'intelligence artificielle le crédit social les passeports verts et les identités numériques Il met en lumière l'agenda global partagé autant par les institutions occidentales que par les puissances émergentes BRICS etc visant à instaurer une société sans cash pilotée par des algorithmes et soumise à des critères de conformité comportementaleCe livre n'est pas seulement un constat alarmant c'est aussi une arme intellectuelle pour résister en appelant à la réappropriation de la souveraineté monétaire à la préservation de l'or et de l'argent métal et à une remise en cause du toutnumérique l'auteur exhorte à ne pas devenir spectateur de la quatrième révolution industrielle mais à en contester activement les dérives les plus dangereusesUn ouvrage indispensable pour comprendre les enjeux monétaires politiques et civilisationnels de demain

Par Marc Gabriel Draghi
Chez Ka Editions

|

Auteur

Marc Gabriel Draghi

Editeur

Ka Editions

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cbdc par Marc Gabriel Draghi

Commenter ce livre

 

Cbdc

Marc Gabriel Draghi

Paru le 10/10/2025

244 pages

Ka Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9789938913644
9789938913644
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.