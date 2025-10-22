Les morts ont la parole

Médecin légiste, Philippe Boxho nous fait découvrir son quotidien fait de morts qui ne le sont pas toujours ou pas encore, de disparition de cadavres, de dissimulation de meurtres, de suicides étonnants. Les histoires qu'il raconte sont issues de la réalité, rien n'est inventé, il n'y a d'ailleurs pas besoin d'inventer, la réalité se suffit à elle seule tant l'imagination humaine est libérée quand il s'agit de mourir, de tuer, de se suicider, de faire disparaître un corps. Après un décryptage des séries américaines CSI, "les experts" , en plus de 30 histoires, il raconte son métier, sa passion. Il nous raconte l'évolution des corps après la mort à travers des histoires de momies et de mouches, puis il s'arrête sur cet homme qui pensait mourir d'un seul coup de feu et qui restait encore vivant après le trentième, sur cet autre qui, en voulant se pendre, est décédé d'une fracture du crâne, ce meurtrier qui n'aurait jamais dû consommer d'alcool, cette morte qui transpirait. Vous ne verrez plus jamais un cochon ni un insert de cheminée de la même manière. Ce livre nous invite à rire de la mort avant qu'elle ne nous sourie.