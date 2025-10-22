Inscription
#Essais

Les morts ont la parole

Philippe Boxho

ActuaLitté
Médecin légiste, Philippe Boxho nous fait découvrir son quotidien fait de morts qui ne le sont pas toujours ou pas encore, de disparition de cadavres, de dissimulation de meurtres, de suicides étonnants. Les histoires qu'il raconte sont issues de la réalité, rien n'est inventé, il n'y a d'ailleurs pas besoin d'inventer, la réalité se suffit à elle seule tant l'imagination humaine est libérée quand il s'agit de mourir, de tuer, de se suicider, de faire disparaître un corps. Après un décryptage des séries américaines CSI, "les experts" , en plus de 30 histoires, il raconte son métier, sa passion. Il nous raconte l'évolution des corps après la mort à travers des histoires de momies et de mouches, puis il s'arrête sur cet homme qui pensait mourir d'un seul coup de feu et qui restait encore vivant après le trentième, sur cet autre qui, en voulant se pendre, est décédé d'une fracture du crâne, ce meurtrier qui n'aurait jamais dû consommer d'alcool, cette morte qui transpirait. Vous ne verrez plus jamais un cochon ni un insert de cheminée de la même manière. Ce livre nous invite à rire de la mort avant qu'elle ne nous sourie.

Par Philippe Boxho
Chez Kennes

|

Auteur

Philippe Boxho

Editeur

Kennes

Genre

Médecine légale

Retrouver tous les articles sur Les morts ont la parole par Philippe Boxho

Commenter ce livre

 

Les morts ont la parole

Philippe Boxho

Paru le 05/11/2025

220 pages

Kennes

24,90 €

ActuaLitté
9782931300336
© Notice établie par ORB
plus d'informations

