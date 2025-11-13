Inscription
#Essais

Avant qu'il ne devînt le Duce

Emilio Gentile, Gentile Emilio

Au lendemain de la déroute électorale des Faisceaux de Combat aux élections législatives de novembre 1919, Benito Mussolini envisage résolument d'abandonner la politique. L'individualiste nomade, " l'aventurier de tous les chemins " n'aurait, en définitive, pas sa place dans les joutes électorales d'un parlementarisme qu'il n'a, au fond, jamais cessé de haïr. Avec Avant qu'il ne devînt le duce, Emilio Gentile nous fait découvrir un homme méconnu, le Mussolini pré-fasciste et primo-fasciste. Instituteur socialiste étouffant dans le cadre provincial romagnol, journaliste républicain, francophile et jacobin, militant socialiste maximaliste, celui qui n'est pas encore le duce est avant tout un esprit enfiévré convaincu qu'il ne trouvera la paix qu'en remodelant destin de l'Italie, du monde ouvrier, et de l'Europe. Une ambition qui le mènera à d'innombrables revirements et recompositions politiques, et non des moindres [...]

Par Emilio Gentile, Gentile Emilio
Editions Certamen

|

Auteur

Emilio Gentile, Gentile Emilio

Editeur

Editions Certamen

Genre

Italie

Avant qu'il ne devînt le Duce

Emilio Gentile, Gentile Emilio

Paru le 13/11/2025

396 pages

Editions Certamen

30,00 €

9782955022559
