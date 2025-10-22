Amplifiez vos super pouvoirs !

L'élément indispensable pour une naissance épanouie est la confiance. C'est simple ! Mais est-ce si simple d'avoir confiance en son corps alors que, depuis des siècles, on nous assure qu'il n'est pas conforme à ce qu'il devrait être, qu'il est du sexe faible, et que c'est dans la douleur qu'il nous fera enfanter ? Est-ce si simple d'avoir confiance en des équipes médicales stressées, débordées et protocolaires, dans des lieux où personne ne nous connaît ? D'avoir confiance en soi, alors qu'on ne comprend rien de ce qui se passe, ni dans son corps, ni dans la pièce, et qu'il s'agit de mettre au monde son fragile petit bébé ? Ce livre nous rappelle l'essentiel : la naissance est un heureux évènement ! Et si, au lieu de l'appréhender comme une épreuve, on la vivait comme un beau voyage ? Parce que la connaissance favorise la confiance, cet ouvrage cartographie les différentes étapes de la naissance, détaille les surprenants super pouvoirs du bébé, et propose des façons de se préparer en toute simplicité à une naissance en douceur. Il met dans nos bagages des outils pour bien voyager, apprivoiser le souffle, le mouvement, la gravité, connaître les positions les plus physiologiques pour accoucher. Embarquez tranquille, vous avez désormais toutes les cartes en main pour faire une traversée en toute sérénité !