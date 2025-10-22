Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les relations qui comptent

Jean-François Serres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Abondance et autonomie m'amollissaient l'âme. Alors que j'étais aux yeux de mon père le dernier né de l'émancipation dont il était le héros accompli, il était dépité de me voir ainsi flottant et désemparé. J'étais dans l'attente sans cesse déçue d'une rencontre. " Il a fallu une vie à Jean-François Serres pour faire de cette déception un texte puissant. Il y définit de façon inédite les enjeux d'une génération " d'individus flottants " . Car les luttes de nos pères, notamment du sien qui fut un homme engagé et inspirant pour beaucoup, nous ont aussi émancipé les uns des autres, au risque de nous couper des " relations qui comptent " . La bonne nouvelle ? Ces relations sont à portée de chacun, toutes mêlées d'entraide, de débrouille, de spontanéité, d'implicites et de saluts. Dans une méditation profonde qui nous renvoie à la joie que produisent dans nos vies les relations les plus ordinaires, Jean-François Serres nous secoue : le bonheur humain peut-il se construire dans l'isolement hyperconnecté ? Porté par une urgence éprouvée sur différents terrains, du monde rural aux zones marginalisées des banlieues, l'auteur redessine un territoire de rencontres ni virtuelles, ni réservées aux intimes. Du constat de l'individu flottant, il invite à devenir des individus reliés, et redonne au lecteur le goût des autres.

Par Jean-François Serres
Chez Labor et Fides

|

Auteur

Jean-François Serres

Editeur

Labor et Fides

Genre

Communication - Médias

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les relations qui comptent par Jean-François Serres

Commenter ce livre

 

Les relations qui comptent

Jean-François Serres

Paru le 22/10/2025

Labor et Fides

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782830918762
9782830918762
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.