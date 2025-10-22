Les relations qui comptent

" Abondance et autonomie m'amollissaient l'âme. Alors que j'étais aux yeux de mon père le dernier né de l'émancipation dont il était le héros accompli, il était dépité de me voir ainsi flottant et désemparé. J'étais dans l'attente sans cesse déçue d'une rencontre. " Il a fallu une vie à Jean-François Serres pour faire de cette déception un texte puissant. Il y définit de façon inédite les enjeux d'une génération " d'individus flottants " . Car les luttes de nos pères, notamment du sien qui fut un homme engagé et inspirant pour beaucoup, nous ont aussi émancipé les uns des autres, au risque de nous couper des " relations qui comptent " . La bonne nouvelle ? Ces relations sont à portée de chacun, toutes mêlées d'entraide, de débrouille, de spontanéité, d'implicites et de saluts. Dans une méditation profonde qui nous renvoie à la joie que produisent dans nos vies les relations les plus ordinaires, Jean-François Serres nous secoue : le bonheur humain peut-il se construire dans l'isolement hyperconnecté ? Porté par une urgence éprouvée sur différents terrains, du monde rural aux zones marginalisées des banlieues, l'auteur redessine un territoire de rencontres ni virtuelles, ni réservées aux intimes. Du constat de l'individu flottant, il invite à devenir des individus reliés, et redonne au lecteur le goût des autres.