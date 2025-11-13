Trois mers et quatre terres est conçu comme un exil poétique et onirique. Les images de Damien Daufresne et de Stéphane Charpentier nous entraînent dans un voyage suspendu : on quitte une ville frénétique pour des eaux inconnues, et on dérive jusqu'à des terres nouvelles dessinant les contours d'un monde retrouvé. Les corps répètent miraculeusement les mêmes gestes, comme le font les vagues qui disent les rivages, comme le font les vents au fil des saisons.