Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Trois mers et quatre terres

Damien Daufresne, Stéphane Charpentier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trois mers et quatre terres est conçu comme un exil poétique et onirique. Les images de Damien Daufresne et de Stéphane Charpentier nous entraînent dans un voyage suspendu : on quitte une ville frénétique pour des eaux inconnues, et on dérive jusqu'à des terres nouvelles dessinant les contours d'un monde retrouvé. Les corps répètent miraculeusement les mêmes gestes, comme le font les vagues qui disent les rivages, comme le font les vents au fil des saisons.

Par Damien Daufresne, Stéphane Charpentier
Chez Le Mulet (Editions)

|

Auteur

Damien Daufresne, Stéphane Charpentier

Editeur

Le Mulet (Editions)

Genre

Photographie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Trois mers et quatre terres par Damien Daufresne, Stéphane Charpentier

Commenter ce livre

 

Trois mers et quatre terres

Damien Daufresne, Stéphane Charpentier

Paru le 17/10/2025

124 pages

Le Mulet (Editions)

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931133163
9782931133163
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.