#Essais

Joy Division

Palem Candiller

ActuaLitté
Au moment d'enregistrer Closer, Joy Division est devenu une unité de musiciens professionnels, signés par le label Factory qui respecte leur liberté artistique et leur fournit de bonnes conditions de création. Leur présence scénique a gagné en qualité et en puissance. Une tournée aux Etats-Unis se profile pour le printemps suivant la sortie de ce deuxième album. " Nous abordions les années 80 avec excitation " se rappelle Sumner. Mais Closer naît du déséquilibre entre un groupe indépendant qui progresse et un chanteur, Ian Curtis, qui glisse dans ses propres ténèbres jusqu'à l'irréparable.

Par Palem Candiller
Chez Densité

|

Auteur

Palem Candiller

Editeur

Densité

Genre

Rock

Joy Division

Palem Candiller

Paru le 13/11/2025

176 pages

Densité

12,90 €

ActuaLitté
9782919296620
