Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

No Longer Rangers Tome 13

Negi Haruba, Yohan Leclerc, Hinoko

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le combat fait rage entre le grand escadron et Yakushi Usukubo, le président de l'association de défense des humanoïdes qui s'est transformé en Deathmessiah, l'humanoïde suprême dont les pouvoirs surpassent même ceux des Dragon Keepers. Le troupier solitaire D aura du mal à faire la différence malgré l'aide inattendue qu'il va recevoir... Néanmoins, la clé se trouve peut-être chez son ex-collègue Angel, la propre fille de Yakushi, qui se mêle aussi au combat !

Par Negi Haruba, Yohan Leclerc, Hinoko
Chez Pika Edition

|

Auteur

Negi Haruba, Yohan Leclerc, Hinoko

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur No Longer Rangers Tome 13 par Negi Haruba, Yohan Leclerc, Hinoko

Commenter ce livre

 

No Longer Rangers Tome 13

Negi Haruba trad. Yohan Leclerc

Paru le 22/10/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811697617
9782811697617
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.