No Longer Rangers Tome 13

Le combat fait rage entre le grand escadron et Yakushi Usukubo, le président de l'association de défense des humanoïdes qui s'est transformé en Deathmessiah, l'humanoïde suprême dont les pouvoirs surpassent même ceux des Dragon Keepers. Le troupier solitaire D aura du mal à faire la différence malgré l'aide inattendue qu'il va recevoir... Néanmoins, la clé se trouve peut-être chez son ex-collègue Angel, la propre fille de Yakushi, qui se mêle aussi au combat !