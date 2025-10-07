"L'ATLANTIDE EST UN SOUVENIR QUI SOMMEILLE EN NOUS TOUS". L'Atlantide... Mythe ou réalité ? Dans cet ouvrage fascinant, Alexis Ambre nous plonge dans une révélation saisissante : la mémoire oubliée d'une civilisation avancée, disparue il y a des millénaires. Dicté au fil de l'écriture automatique, ce récit traverse le temps et les mystères pour livrer une vérité troublante sur l'héritage atlante, les cycles de l'humanité et notre place dans l'Univers. En mêlant expérience médiumnique, enquête historique, spiritualité et témoignage personnel, l'auteure nous guide vers une réflexion profonde sur la destinée humaine et les civilisations passées. Un voyage captivant entre science, conscience, mémoire ancestrale qui invite à réfléchir sur notre rôle et notre responsabilité dans l'évolution de la vie sur Terre.