Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'Atlantide

Alexis Ambre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"L'ATLANTIDE EST UN SOUVENIR QUI SOMMEILLE EN NOUS TOUS". L'Atlantide... Mythe ou réalité ? Dans cet ouvrage fascinant, Alexis Ambre nous plonge dans une révélation saisissante : la mémoire oubliée d'une civilisation avancée, disparue il y a des millénaires. Dicté au fil de l'écriture automatique, ce récit traverse le temps et les mystères pour livrer une vérité troublante sur l'héritage atlante, les cycles de l'humanité et notre place dans l'Univers. En mêlant expérience médiumnique, enquête historique, spiritualité et témoignage personnel, l'auteure nous guide vers une réflexion profonde sur la destinée humaine et les civilisations passées. Un voyage captivant entre science, conscience, mémoire ancestrale qui invite à réfléchir sur notre rôle et notre responsabilité dans l'évolution de la vie sur Terre.

Par Alexis Ambre
Chez Hélios Editions

|

Auteur

Alexis Ambre

Editeur

Hélios Editions

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Atlantide par Alexis Ambre

Commenter ce livre

 

L'Atlantide

Alexis Ambre

Paru le 07/10/2025

192 pages

Hélios Editions

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376880462
9782376880462
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.