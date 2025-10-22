Inscription
#Manga

Your Evil Past Tome 13

Takashi Sano, Laetitia Citroën, Hinoko

ActuaLitté
Vingt ans se sont écoulés depuis le drame qui a secoué la fratrie Fujimori. Dans la ville du bord de mer où Yûsuke et Akari s'étaient jadis réfugiés, une jeune femme fait son apparition. Elle s'appelle Sumire Okazaki, et a consciencieusement collecté des informations sur Yûsuke Saitô. Celle qui se présente comme "la fille de Yûsuke" va raconter à Akari Ichinose ce qu'il s'est passé durant les cinq ans où il avait disparu et dont personne ne sait rien...

Par Takashi Sano, Laetitia Citroën, Hinoko
Pika Edition

|

Auteur

Takashi Sano, Laetitia Citroën, Hinoko

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Your Evil Past Tome 13

Takashi Sano trad. Laetitia Citroën

Paru le 22/10/2025

192 pages

Pika Edition

7,70 €

ActuaLitté
9782811697099
