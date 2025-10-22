Your Evil Past Tome 13

Vingt ans se sont écoulés depuis le drame qui a secoué la fratrie Fujimori. Dans la ville du bord de mer où Yûsuke et Akari s'étaient jadis réfugiés, une jeune femme fait son apparition. Elle s'appelle Sumire Okazaki, et a consciencieusement collecté des informations sur Yûsuke Saitô. Celle qui se présente comme "la fille de Yûsuke" va raconter à Akari Ichinose ce qu'il s'est passé durant les cinq ans où il avait disparu et dont personne ne sait rien...
Par
Takashi Sano, Laetitia Citroën, Hinoko Chez
Pika Edition
