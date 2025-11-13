Inscription
#Essais

La Bible, un chemin pour la vie

Pierre Debergé

Aucune oeuvre littéraire n'a jamais été tellement traduite, éditée et vendue que la Bible. Chef-d'oeuvre de la littérature universelle pour les uns, texte sacré pour d'autres, la Bible est aujourd'hui à la portée de chacun. Alors même que notre société est, dans son ensemble, devenue étrangère à la foi chrétienne, le texte biblique circule toujours autant. Il est cité, utilisé, interprété de mille manières et resurgit même en des lieux inattendus et sous des formes inédites. Cette oeuvre semble cependant éloignée des interrogations de nombre de nos contemporains. D'où la question qui m'est souvent adressée : "La Bible s'intéresse-t-elle à ce que nous vivons ? " Cette interrogation m'a conduit à écrire cet ouvrage pour y montrer non seulement comment la Bible nous rejoint dans ce que nous vivons : travail, loisirs, souffrance, prière, etc. , mais aussi pourquoi elle est d'une actualité étonnante, qu'il s'agisse de l'attention au corps, de la sauvegarde de la planète, du danger des richesses, de la construction d'une humanité fraternelle, juste et pacifiée.

Par Pierre Debergé
Chez Mediaspaul Canada Editions

Auteur

Pierre Debergé

Editeur

Mediaspaul Canada Editions

Genre

Bibles

La Bible, un chemin pour la vie

Pierre Debergé

Paru le 13/11/2025

216 pages

Mediaspaul Canada Editions

18,00 €

9782897604622
