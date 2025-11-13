En lui la Vie

L'évangile de Jean intimide souvent ses lecteurs, qui craignent de se perdre en ses profondeurs spirituelles. Le quatrième évangile, différent de ceux de Matthieu, Marc et Luc par son style comme par son contenu, se focalise sur certains aspects clés de la personne et de la vie du Christ et en développe la signification profonde. C'est pourquoi il se prête tout particulièrement à la lectio divina, pratique d'origine monastique comportant des étapes de compréhension du texte, de méditation et de prière. Cette méthode de lecture lente, de rumination de la parole de Dieu, est aujourd'hui largement recommandée par l'Eglise. Le présent livre convie à en faire l'expérience en approfondissant 13 passages de l'évangile de Jean. La Vie éternelle à laquelle la foi donne accès dès ici-bas, la démesure de l'amour de Dieu et l'appel à une véritable communion avec le Christ y sont dévoilés. Au terme du parcours, on saisit mieux l'affirmation de Jésus : "Les paroles que moi j'ai dites, elles sont Esprit et elles sont Vie" (Jn 6, 63).