Droit au vertige

Ce récit poétique écrit à la première personne se construit comme une série de moments initiatiques, mêlant sans fard et avec concision la sexualité et la maternité. Parfois empreinte de douceur, parfois crue, l'écriture de Florence Vuilleumier plonge ses lecteurs et lectrices dans un jeu subtil entre implicite et explicite, pour mieux cultiver le potentiel érotique du texte. Avec ses gouaches subtilement travaillées au lavis, l'autrice et artiste plasticienne crée un dialogue puissant entre textes et images, qui marque par son audace et son impudeur.