Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Droit au vertige

Florence Vuilleumier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce récit poétique écrit à la première personne se construit comme une série de moments initiatiques, mêlant sans fard et avec concision la sexualité et la maternité. Parfois empreinte de douceur, parfois crue, l'écriture de Florence Vuilleumier plonge ses lecteurs et lectrices dans un jeu subtil entre implicite et explicite, pour mieux cultiver le potentiel érotique du texte. Avec ses gouaches subtilement travaillées au lavis, l'autrice et artiste plasticienne crée un dialogue puissant entre textes et images, qui marque par son audace et son impudeur.

Par Florence Vuilleumier
Chez Editions art&fiction

|

Auteur

Florence Vuilleumier

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit au vertige par Florence Vuilleumier

Commenter ce livre

 

Droit au vertige

Florence Vuilleumier

Paru le 13/11/2025

128 pages

Editions art&fiction

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889640911
9782889640911
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.