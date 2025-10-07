Région de montagnes et de vallées, de lacs et de rivière, l'Auvergne est une mosaïque de paysages et de produits rustiques. Les fromages (bleu, cantal, fourme d'Ambert, gaperon ou saint-nectaire) comme les charcuteries et les salaisons ont gagné leurs galons depuis bien longtemps. Les légumes et les fruits ne sont pas en reste avec les lentilles du Puy, les choux et les cèpes qui ont fait la réputation de ces terres fertiles. Les vergers de pommes, de poires et de coings ont un petit air d'Eden. L'Auvergnat sous des airs bourrus et rudes comme son climat cache sous son veston un coeur d'or, une générosité qu'on retrouve à sa table. La cuisinière auvergnate excelle dans les soupes et les mijotés, épate sa tablée avec des desserts généreux aux marrons ou encore aux myrtilles.