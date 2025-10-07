Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Cuisinière auvergnate

Sonia Ezgulian

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Région de montagnes et de vallées, de lacs et de rivière, l'Auvergne est une mosaïque de paysages et de produits rustiques. Les fromages (bleu, cantal, fourme d'Ambert, gaperon ou saint-nectaire) comme les charcuteries et les salaisons ont gagné leurs galons depuis bien longtemps. Les légumes et les fruits ne sont pas en reste avec les lentilles du Puy, les choux et les cèpes qui ont fait la réputation de ces terres fertiles. Les vergers de pommes, de poires et de coings ont un petit air d'Eden. L'Auvergnat sous des airs bourrus et rudes comme son climat cache sous son veston un coeur d'or, une générosité qu'on retrouve à sa table. La cuisinière auvergnate excelle dans les soupes et les mijotés, épate sa tablée avec des desserts généreux aux marrons ou encore aux myrtilles.

Par Sonia Ezgulian
Chez Les cuisinières-Sobbollire

|

Auteur

Sonia Ezgulian

Editeur

Les cuisinières-Sobbollire

Genre

Cuisine autres régions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cuisinière auvergnate par Sonia Ezgulian

Commenter ce livre

 

Cuisinière auvergnate

Sonia Ezgulian

Paru le 07/10/2025

76 pages

Les cuisinières-Sobbollire

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782368421321
9782368421321
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.