#Essais

Traité de yogathérapie

Mounia Moalla

ActuaLitté
Cet ouvrage se concentre plus particulièrement sur deux aspects essentiels : l'impact de la yogathérapie sur la santé mentale et sur les maladies chroniques. Ces deux domaines, intimement liés, représentent des enjeux majeurs et résolument actuels de santé publique. Fruit de plusieurs années de pratique, cet ouvrage invite son lecteur à un voyage au coeur d'une pratique millénaire, redécouverte sous le prisme de la science moderne et de l'expérience personnelle. Ce livre se veut une source d'inspiration, de connaissance et, peut-être, le début de votre propre voyage vers une vie plus équilibrée et épanouie à travers le yoga.

Par Mounia Moalla
Chez InterEditions

|

Auteur

Mounia Moalla

Editeur

InterEditions

Genre

Yoga

Traité de yogathérapie

Mounia Moalla

Paru le 29/10/2025

288 pages

InterEditions

29,00 €

ActuaLitté
9782729625351
© Notice établie par ORB
