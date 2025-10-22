Traité de yogathérapie

Cet ouvrage se concentre plus particulièrement sur deux aspects essentiels : l'impact de la yogathérapie sur la santé mentale et sur les maladies chroniques. Ces deux domaines, intimement liés, représentent des enjeux majeurs et résolument actuels de santé publique. Fruit de plusieurs années de pratique, cet ouvrage invite son lecteur à un voyage au coeur d'une pratique millénaire, redécouverte sous le prisme de la science moderne et de l'expérience personnelle. Ce livre se veut une source d'inspiration, de connaissance et, peut-être, le début de votre propre voyage vers une vie plus équilibrée et épanouie à travers le yoga.