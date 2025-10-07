Ce quatrième tome d'une saga géopolitique du football nousraconte l'époque de la guerre froide, côté ouest cette fois, mais aussi au Sud. Le football aide l'Allemagne d'après-guerre à retrouver sa fierté grâce à savictoire surprise à la Coupe du monde 1954. Les succès du Real Madrid permettentà l'Espagne du dictateur Franco de sortir de son isolement. Le monde du footballtranscende les frontières géopolitiques : les coupes d'Europe et l'Euro fontl'unanimité dès leurs débuts et réunissent la totalité du continent sans que larivalité Est-Ouest n'altère leur déroulement (bien au contraire). La FIFAconnaît une croissance sans précédent, dopée par les adhésions successives desfédérations britanniques et soviétiques puis de celles des nations issues de ladécolonisation, notamment africaines. Au Sud, le monde du footballafricain prend de l'importance au fur et à mesure des indépendances. Voirel'anticipe : une équipe nationale algérienne permit au pays d'exister sur lascène sportive plusieurs années avant la fin de sa guerre de libération. AuGhana, Kwame Nkrumah s'appuie sur ce sport avec succès pour unifier son pays. Legénéral Mobutu, au Zaïre, en fera une arme de propagande pour asseoir sonpouvoir. L'Amérique latine dispute toujours à l'Europe la passion etle leadership sur le ballon rond. Chaque match intercontinental entre les deuxpôles d'excellence du football est prétexte à des violences extrêmes de la partdes uns et des autres. D'autant que les dictatures militaires exacerbent cettepassion sportive pour faire oublier les tortures et les disparitions. EntreHonduras et Salvador, après trois matchs d'une intensité dramatique, le footballa provoqué une guerre, une vraie. On racontera aussi comment les Anglaistriomphèrent de façon déloyale à domicile en 1966 au détriment desSud-Américains. De l'autre côté du monde, l'opposition entre lesdeux Corées qui prend parfois un biais très sportif.