Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le livre de Frank

CaConrad, Elsa Boyer, Camille Pageard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ce que ce livre représente pour vous ne me regarde pas, Cher·es Lectaires, mais pour moi il ne s'agit pas de pardon ; il s'agit de trouver comment survivre face à celleux qui jamais ne s'excusent. " CAConrad travaille avec d'anciennes techniques poétiques rituelles depuis 1975. Jeune poète, CAConrad a vécu à Philadelphie (USA), où nombre de ses proches ont disparu au début de la crise du sida. Iel est l'auteur·rice de Advance Elvis Course, A Beautiful Marsupial Afternoon, Ecodeviance, (Soma)tics for the Future Wilderness, Amanda Paradise, Listen to the Golden Boomrang Return. En attendant de mourir à son tour a été publié par P. O. L en 2022.

Par CaConrad, Elsa Boyer, Camille Pageard
Chez P.O.L

|

Auteur

CaConrad, Elsa Boyer, Camille Pageard

Editeur

P.O.L

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre de Frank par CaConrad, Elsa Boyer, Camille Pageard

Commenter ce livre

 

Le livre de Frank

CaConrad trad. Elsa Boyer, Camille Pageard

Paru le 13/11/2025

184 pages

P.O.L

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818063484
9782818063484
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.