Le livre de Frank

" Ce que ce livre représente pour vous ne me regarde pas, Cher·es Lectaires, mais pour moi il ne s'agit pas de pardon ; il s'agit de trouver comment survivre face à celleux qui jamais ne s'excusent. " CAConrad travaille avec d'anciennes techniques poétiques rituelles depuis 1975. Jeune poète, CAConrad a vécu à Philadelphie (USA), où nombre de ses proches ont disparu au début de la crise du sida. Iel est l'auteur·rice de Advance Elvis Course, A Beautiful Marsupial Afternoon, Ecodeviance, (Soma)tics for the Future Wilderness, Amanda Paradise, Listen to the Golden Boomrang Return. En attendant de mourir à son tour a été publié par P. O. L en 2022.